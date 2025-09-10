Португалия с Роналду совершила камбэк в отборе ЧМ-2026

Сборная Португалии по футболу вырвала победу над командой Венгрии в отборочном турнире чемпионата мира-2026, передают Vesti.kz.

Встреча в Будапеште на стадионе "Пушкаш Арена" завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей. При этом португальцы по ходу матча уступали 0:1, но несмотря на это, не только отыгрались, но и дожали соперника. В составе венгров дубль оформил Барнабаш Варга (21-я минута, 84-я). На это команда Роберто Мартинеса ответила голами Бернарду Силвы (36-я), Криштиану Роналду (58-я, с пенальти) и Жоау Канселу (86-я).

Группа F

Португалия — 6 очков (2 матча)

Армения — 3 очка (2 матча)

Венгрия — 1 очко (2 матча)

Ирландия — 1 очко (2 матча)

11 октября состоятся матчи Венгрия - Армения, Португалия - Ирландия.

Отметим, что матч сборной Англии в отборе ЧМ-2026 завершился со счётом 5:0, а в игре с участием Франции также состоялся камбэк.