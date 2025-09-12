Победитель Лиги чемпионов отказался платить 5 миллионов за Ямаля и пожалел

История Ламина Ямаля могла пойти совсем другим путем. В 2022 году мюнхенская "Бавария" внимательно следила за тогда еще 15-летним вингером "Барселоны", передают Vesti.kz.

Как 5 миллионов стоили "Баварии" Ямаля

Как пишет beIN Sports, руководство немецкого гранда было впечатлено талантом молодого испанца, но смутил один нюанс — агент Жорже Мендеш запросил за сделку около 5 миллионов евро.

В "Баварии" решили повременить до 2023-го, когда футболист достигнет 16 лет и сможет подписать полноценный контракт. Но время сыграло против 6-кратного победителя Лиги чемпионов.

За год Ямаль успел дебютировать за первую команду каталонцев, сменить агента и закрепиться в основе. А уже в октябре 2023-го он поставил подпись под новым соглашением с "Барселоной", где в контракт включили клаусулу в 1 миллиард евро.

"Барселона" воспитала звезду, а "Бавария" упустила шанс

Сейчас трансферная стоимость испанского вундеркинда, по данным Transfermarkt, оценивается в 200 миллионов евро. На его счету уже 109 матчей за "Барсу", в которых он забил 27 голов и сделал 37 результативных передач.

Каталонский клуб недавно объявил о продлении контракта с Ямалем до 2031 года. Для "Барселоны" он не просто ключевой игрок настоящего, но и символ будущего. Сам же Ламин не скрывает своих амбиций — в интервью он признался, что намерен завоевать несколько "Золотых мячей".

А "Бавария", по сути, упустила возможность подписать одного из самых ярких игроков поколения за цену, которая сейчас выглядит смешной.

Ямаль рассказал, как игроки "Барселоны" и "Реала" уживаются в сборной Испании

Напомним, что идея подписать Ямаля была и у ПСЖ — парижане заранее подготовили для этого свою стратегию.