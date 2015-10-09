Ямаль рассказал, как игроки "Барселоны" и "Реала" уживаются в сборной Испании

Вингер "Барселоны" Ламин Ямаль рассказал о своих отношениях с игроками других испанских грандов в составе национальной сборной, сообщают Vesti.kz.

Действующие чемпионы Европы провели впечатляющий сентябрьский сбор, уверенно разгромив Болгарию (3:0) и Турцию (6:0) на выезде.

"В сборной есть игроки "Барселоны", "Реала" и "Атлетико", но я вижу, что мы достигли точки, когда все отлично ладят друг с другом. Мы друзья, проводим время вместе в перерывах между матчами. Это помогает нам играть ещё лучше и ещё больше наслаждаться футболом", – приводит Barca Universal слова Ямаля.