Футбол
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Перспективный казахстанец забил в первом матче за европейский клуб

©IG/rahimzhanov.alisher

21-летний казахстанский нападающий Алишер Рахимжанов отличился в первом же товарищеском матче в составе белорусского "Молодечно". Соперниками по спаррингу были футболисты минского "Динамо", сообщают Vesti.kz.

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Встреча завершилась победой минчан со счетом 2:1. Рахимжанов вышел на замену и отличился единственным голом своей команды на 74-й минуте. 

Алишер является уроженцем Алматы и воспитанником академии "Кайрата". В прошлом сезоне играл за "Алтай" и "Хан-Тенгри". В 22 матчах первой лиги-2024 забил пять голов и сделал два ассиста.

В прошлом Рахимжанов играл за юношескую сборную Казахстана до 19 лет.

В другом товарищеском матче между белорусскими командами случился победный камбэк казахстанца.