Официально: стали известны все участники еврокубков 2024/25 от Казахстана

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Новости спорта Футбол
Сегодня 18:05
©ФК "Ордабасы"

Клубный сезон в Казахстане официально завершен. Теперь стало известно, кто представит страну в следующем году в еврокубках. Корреспондент Vesti.kz рассказывает об этом подробнее.

Сегодня, 4 ноября, на "Астана Арене" был разыгран финал Кубка Казахстана между шымкентским "Ордабасы" и костанайским "Тоболом". Встреча завершилась победой вторых со счетом 1:0.

Новоиспеченные чемпионы страны из "Ордабасы" уже гарантировали себе дебют в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Благодаря победе в казахстанской премьер-лиге (КПЛ) южане сыграют в первом квалификационном раунде престижнейшего турнира европейского континента. И сегодняшний кубковый финал уже никак на это не влиял.

Путевку в первый отборочный раунд второго по значимости евротурнира - Лиги Европы - заработал обладатель национального кубка "Тобол". Костанайцы финишировали в КПЛ лишь восьмыми, но данный успех помог команде сохранить еврокубковое место, да еще и попасть сразу в Лигу Европы.

В Лиге конференций примут участие еще два отечественных клуба. Серебряные призеры КПЛ-2023 из "Астаны" возьмут свой старт со второго квалификационного раунда, а бронзовые призеры из "Актобе" - с первого.

Таким образом, "Ордабасы" начнет свой путь в ЛЧ 9-10 июля. "Тобол" возьмет свой старт в ЛЕ, как и "Актобе" в ЛК - 11 июля. А "Астана" проведет первый еврокубковый матч в ЛК сезона-2024/2025 чуть позже - 25 июля.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 26 18 4 4 48-21 58
2 Астана 26 16 5 5 36-24 53
3 Актобе 26 13 11 2 44-23 50
4 Кайрат 26 12 8 6 44-32 44
5 Кызылжар 26 11 6 9 25-23 39
6 Кайсар 26 10 6 10 31-30 36
7 Атырау 26 8 10 8 24-27 34
8 Тобол 26 9 7 10 29-33 34
9 Мактаарал 26 8 5 13 29-32 29
10 Шахтер 26 7 8 11 31-36 29
11 Жетысу 26 8 5 13 27-38 29
12 Окжетпес 26 7 6 13 26-37 27
13 Каспий 26 4 8 14 28-44 20
14 Аксу Пв 26 5 3 18 23-45 18

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Метки:
Футбол Лига чемпионов КПЛ Лига Европы Лига конференций Кубок РК по футболу Ордабасы ФК Тобол ФК Казахстан Астана ФК Актобе ФК Кайрат ФК

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