Официально: стали известны все участники еврокубков 2024/25 от Казахстана

Автор: Димаш Тулегенов

Клубный сезон в Казахстане официально завершен. Теперь стало известно, кто представит страну в следующем году в еврокубках. Корреспондент Vesti.kz рассказывает об этом подробнее.

Сегодня, 4 ноября, на "Астана Арене" был разыгран финал Кубка Казахстана между шымкентским "Ордабасы" и костанайским "Тоболом". Встреча завершилась победой вторых со счетом 1:0.

Новоиспеченные чемпионы страны из "Ордабасы" уже гарантировали себе дебют в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Благодаря победе в казахстанской премьер-лиге (КПЛ) южане сыграют в первом квалификационном раунде престижнейшего турнира европейского континента. И сегодняшний кубковый финал уже никак на это не влиял.

Путевку в первый отборочный раунд второго по значимости евротурнира - Лиги Европы - заработал обладатель национального кубка "Тобол". Костанайцы финишировали в КПЛ лишь восьмыми, но данный успех помог команде сохранить еврокубковое место, да еще и попасть сразу в Лигу Европы.

В Лиге конференций примут участие еще два отечественных клуба. Серебряные призеры КПЛ-2023 из "Астаны" возьмут свой старт со второго квалификационного раунда, а бронзовые призеры из "Актобе" - с первого.

Таким образом, "Ордабасы" начнет свой путь в ЛЧ 9-10 июля. "Тобол" возьмет свой старт в ЛЕ, как и "Актобе" в ЛК - 11 июля. А "Астана" проведет первый еврокубковый матч в ЛК сезона-2024/2025 чуть позже - 25 июля.