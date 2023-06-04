Очень важно было выиграть этот матч в моральном плане - капитан "Кайрата"

Новости спорта Футбол
Сегодня 16:53
©ФК "Кайрат"

Капитан "Кайрата" Сергей Кейлер прокомментировал матч 12-го тура чемпионата Казахстана по футболу против "Окжетпеса", сообщают Vesti.kz.

Встреча прошла в Алматы и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

- Насколько важно было победить, учитывая плохие результаты в предыдущих играх? Чувствовалось ли какое-то давление?

- Очень важно было выиграть этот матч в моральном плане, чтобы успокоиться и оставить позади предыдущие поражения. Давление есть всегда, так как у нас есть свои задачи и каждый из нас несет за них ответственность, - приводит его слова пресс-служба клуба.

- Впереди - ответный матч Кубка в Атырау. Какой настрой на эту игру?

- На любую игру настрой у нас один - только побеждать! Мы сделаем все для того, чтобы пройти в полуфинал!

- Что можешь сказать нашим болельщикам?

- Настоящим болельщикам, которые всегда поддерживают нас, хочу выразить от всей команды слова благодарности. Спасибо, что поддерживаете нас несмотря ни на что! Мы приложим максимум усилий для того, чтобы радовать вас своими победами.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Астана 14 10 2 2 18-11 32
2 Ордабасы 12 9 2 1 26-10 29
3 Актобе 12 7 3 2 24-11 24
4 Кызылжар 12 7 1 4 13-8 22
5 Кайрат 12 6 3 3 24-20 21
6 Тобол 12 6 2 4 16-15 20
7 Атырау 12 5 3 4 14-17 18
8 Кайсар 11 5 1 5 15-14 16
9 Шахтер 12 3 3 6 14-18 12
10 Окжетпес 12 3 2 7 13-15 11
11 Каспий 11 2 4 5 10-17 10
12 Жетысу 11 3 1 7 8-17 10
13 Аксу Пв 13 2 1 10 11-24 7
14 Мактаарал 12 2 0 10 9-18 6

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Метки:
КПЛ Кайрат ФК Окжетпес ФК

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