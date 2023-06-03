Дубль Жоао Пауло принес "Кайрату" победу в матче КПЛ

Казахстанская Футбольная Премьер-Лига, Тур 12
Голы:Пауло - Да Силва, 8 (1:0); Пауло - Да Силва, 49 (2:0); Болов, 79 (2:1)
"Кайрат" одержал победу над "Окжетпесом" в матче 12 тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги (КПЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча прошла в Алматы и завершилась победой хозяев со счетом 2:1.
Оба гола "Кайрата" на счету Жоао Пауло. Бразилец вывел команду вперед на восьмой минуте, забив пенальти. А закрепил успех на 49-й, отличившись с игры.
Гости отыграли один мяч благодаря 11-метровому на 79 минуте, который реализовал вышедший на замену Руслан Болов.
Подробнее со статистикой матча можно ознакомиться здесь.
Набрав три очка, "Кайрат" остался на пятом месте турнирной таблицы. С положением команд можно ознакомиться ниже.
Загрузка матч-центра...
Реклама