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Обратного пути нет. Мосты сожжены - Магомед Адиев

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Бывший главный тренер "Ахмата" и сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев прокомментировал, возможно ли возвращение нападающего санкт-петербургского "Зенита" Александра Соболева в московский "Спартак", передают Vesti.kz.

- Думаю, что обратного пути нет. Мосты сожжены, – рассказал Адиев в интервью "РБ Спорт".

- Его не примут назад?

- Это уже будет проблема для болельщиков. Да и для руководства, тренеров. Когда ты уже отпустил человека и работаешь в другом направлении, его возвращать… Мне кажется, что, как правило, это не работает. 

Соболев перешел в "Зенит" в августе 2024 года. В чемпионате России он провел 11 матчей за "сине-бело-голубых" и не отметился результативными действиями. Его контракт рассчитан до лета 2027 года.

Напомним, что Адиев на данный момент находится в статусе свободного агента. Последним его клубом был "Ахмат", который он покинул в сентябре 2024 года. До отставки грозненская команда занимала предпоследнее место в таблице РПЛ, а серия без побед во всех турнирах длилась больше месяца.

До "Ахмата" Адиев возглавлял сборную Казахстана, в которой его сменил другой российский специалист Станислав Черчесов.

В это межсезонье слухи отправляли Адиева в "Актобе", но они не подтвердились.

Турнирная таблица "Чемпионат России 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3 Спартак М 18 11 4 3 36-14 37
4 Динамо М 18 10 5 3 37-20 35
5 Локомотив М 18 11 2 5 33-26 35
6 ЦСКА М 18 9 4 5 28-14 31
7 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
8 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
9 Акрон Тл 18 6 4 8 22-34 22
10 Крылья Советов 18 5 3 10 19-29 18
11 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8

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