Неймара хотят привлечь для громкого трансфера

Мексиканский клуб "Пачука" рассматривает возможность приглашения Неймара для усиления своего состава на предстоящий клубный чемпионат мира, который стартует 15 июня, передают Vesti.kz.

Как пишет Marca, на данный момент официальных предложений не поступало, однако клуб серьезно заинтересован в бразильском вингере.

Идея привлечения Неймара возникла в рамках подготовки к турниру, на котором "Пачука" будет соревноваться в группе Н, в том числе с таким именитым клубом, как мадридский "Реал".

Ходят слухи, что мексиканцы рассматривают этот шаг как временное усиление и важный маркетинговый ход, который значительно повысит интерес к их клубу и лиге в целом.

В том числе учитывается, что Неймар недавно вернулся в родной "Сантос" на полгода, а в Саудовской Аравии не смог проявить себя из-за частых травм.

С учетом формата клубного чемпионата мира, Неймар мог бы присоединиться к "Пачуке" на короткий срок, без обязательств по долгосрочному контракту.

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Напомним, что звездный бразилец играл за "Барселону" с 2013 по 2017 год, а позже перешел в "Пари Сен-Жермен" за рекордные 222 миллиона евро. После неудачного опыта в саудовском "Аль-Хиляле" бразилец вернулся в родной клуб "Сантос" в январе.