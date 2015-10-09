МЮ требует двух игроков "Барселоны" в обмен на свою звезду

"Барселона" продолжает настаивать на подписании форварда "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда, однако переговоры осложняются высокими финансовыми требованиями английского клуба, передают Vesti.kz.

По информации Don Balon, "красные дьяволы" требуют минимум 40 миллионов евро за 27-летнего нападающего и не рассматривают вариант аренды.

В то же время "Манчестер Юнайтед" предлагает альтернативу - обмен футболистами. Среди возможных кандидатов - защитник Рональд Араухо, который после серии неудачных матчей утратил место в основном составе "Барселоны". Несмотря на продление контракта в январе, ему рекомендовано искать новый клуб. "Юнайтед" проявляет интерес к уругвайцу, хотя он сейчас не в оптимальной форме.

Кроме того, "Манчестер Юнайтед" готов отпустить Рэшфорда бесплатно, если в обратном направлении перейдет молодой полузащитник "Барселоны" Фермин Лопес, который заинтересовал тренера "красных дьяволов" Рубена Аморима. Однако руководство "Барселоны" пока не планирует расставаться с Лопесом, продолжая доверять перспективному игроку.

Переговоры между клубами продолжаются, но до окончательной договоренности еще далеко из-за финансовых и кадровых разногласий.