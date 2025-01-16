Неймар начал переговоры с новым клубом. Известны детали

Нападающий саудовского клуба "Аль-Хиляль" Неймар, чей контракт истекает летом 2025 года, может сменить команду уже в январе. Представители американского "Чикаго Файр" начали переговоры как с самим футболистом, так и с руководством "Аль-Хиляля". Хотя пока соглашение не достигнуто, переговоры развиваются стремительно, передают Vesti.kz со ссылкой на Footmercato.

Неймар присоединился к "Аль-Хилялю" в 2023 году, но из-за частых травм смог провести лишь семь матчей, забив один гол и отдав три результативные передачи.



Особенно болезненной для клуба стала травма крестообразной связки, полученная вскоре после перехода. В итоге за весь 2024 год Неймар сыграл всего два матча, проведя на поле 42 минуты, за которые получил 101 миллион евро.

Таким образом, каждая минута игры бразильца обошлась клубу в 2,4 миллиона евро.

Сложившаяся ситуация поставила под сомнение будущее футболиста в "Аль-Хиляле", особенно на фоне слухов о его желании участвовать в чемпионате мира 2026 года в США.



Среди возможных вариантов продолжения карьеры Неймара обсуждалось его возвращение в бразильский "Сантос", а также переход в "Интер Майами", где играют его бывшие партнеры по "Барселоне".

Однако из-за строгих правил МЛС и лимитов зарплат, клуб Дэвида Бекхэма, уже имеющий таких звезд, как Лионель Месси, Луис Суарес, Серхио Бускетс и Жорди Альба, не смог позволить себе еще одного высокооплачиваемого игрока.



На этом фоне "Чикаго Файр" решил сделать громкое заявление, начав переговоры о двухлетнем контракте с Неймаром. Этот шаг может стать важным событием не только для клуба, но и для всей лиги.

Учитывая, что США примут следующий чемпионат мира, переход Неймара в МЛС кажется логичным развитием событий. Хотя до подписания соглашения еще далеко, вероятность переезда звезды в Америку с каждым днем становится все более реальной.



Напомним, что "Аль-Хиляль" уже начал искать замену Неймару. Одним из кандидатов стал Дарвин Нуньес из "Ливерпуля", которого клуб рассматривает как потенциальное усиление перед возможным уходом бразильской звезды.