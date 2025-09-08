Необычный инцидент случился с Ямалем после 6:0 в матче с Турцией

В воскресенье вечером на стадионе "Конья Бююкшехир" сборная Турции потерпела сокрушительное поражение от команды Испании в рамках отборочного турнира к чемпионату мира-2026, передают Vesti.kz.

Как и Казахстан: Турция проиграла Испании 0:6 в отборе ЧМ-2026

Одним из лучших игроков матча стал 18-летний испанский талант Ламин Ямаль, оформивший две результативные передачи.

Однако, как пишет Milliyet, после игры произошёл необычный инцидент: футболист заметил, что потерял свой паспорт, направляясь к командному автобусу. На опубликованном видео видно, как Ямаль нервно перебирает свой чемодан в поисках документа.

Несмотря на все усилия игрока и тренерского штаба, найти паспорт не удалось, и Ламин покинул стадион без него. После этого представители Федерации футбола Испании связались с полицией Коньи, чтобы урегулировать ситуацию.

Группа Е

1. Испания — 6 очков (2 матча)

2. Грузия — 3 очка (2 матча)

3. Турция — 3 очка (2 матча)

4. Болгария — 0 (2 матча)

11 октября состоятся матчи Испания – Грузия и Болгария – Турция.