Сцена для вручения "Золотого мяча"-2025 уже готова, и скоро мир узнает имя нового обладателя главного индивидуального приза, передают Vesti.kz.

Из 30 официальных номинантов сайт Tribuna.com перечислил шесть явных фаворитов, чьи достижения и статистика делают их главными претендентами на награду:

Усман Дембеле ("Пари Сен-Жермен")

Ламин Ямаль ("Барселона")

Рафинья ("Барселона")

Мохамед Салах ("Ливерпуль")

Килиан Мбаппе ("Реал")

Витинья ("Пари Сен-Жермен")

Однако эксперты и фанаты считают, что награду отдадут либо Дембеле, либо Ямалю. В прошлом сезоне Усман выиграл чемпионат Франции, Кубок Франции и Лигу чемпионов, а Ламин - Ла Лигу, Кубок и Суперкубок Испании.

Гала-вечер пройдет в понедельник, 22 сентября, в парижском театре "Шатле".

В прошлом году "Золотой мяч" получил полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Испании Родри.

Озвучено имя бесспорного фаворита на "Золотой мяч"-2025