Перед полуфиналом Лиги наций между Испанией и Францией вингер "Барселоны" и испанской сборной Ламин Ямаль прокомментировал соперничество с Усманом Дембеле за "Золотой мяч", передают Vesti.kz.

По информации Goal, 17-летний талант подчеркнул, что исход индивидуальных наград не должен зависеть от одного конкретного матча:

"Я уверен, что мы [Испания] победим в четверг. Но даже если результат будет не в нашу пользу, я все равно отдал бы голос за лучшего игрока мира. Если все пойдет не по моему или Дембеле сценарию - что тогда? Голосовать за того, кто сыграет в воскресенье? Я предпочитаю оценивать весь год", - заявил Ямаль в интервью El Partidazo.

Футболист добавил с улыбкой:

"Я бы отдал приз лучшему за весь сезон… и оставил бы его себе".

Напомним, Дембеле провел блистательный сезон в составе "Пари Сен-Жермен", оформив победы в Лиге 1, Кубке Франции и Лиге чемпионов. В его активе - 35 мячей за клуб и сборную, а также звание лучшего игрока Лиги чемпионов.

Ямаль, несмотря на возраст, также внес весомый вклад в успехи "Барселоны", с которой выиграл Ла Лигу, Кубок Испании и Суперкубок страны. Он отличился 19 голами во всех турнирах.

Полуфинал Лиги наций между Испанией и Францией состоится в четверг в Штутгарте. Победитель выйдет в финал, где встретится с сильнейшим из пары Германия - Португалия. Противостояние Ямаля и Дембеле может сыграть ключевую роль в борьбе за "Золотой мяч" - самую престижную индивидуальную награду в мире футбола.

В обновленном списке главных претендентов на "Золотой мяч"-2025 от Goal Дембеле занимает первое место, Ямаль - второе.