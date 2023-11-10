Названо имя нового тренера Зайнутдинова в "Бешикташе"

Новости спорта Футбол
Сегодня 19:25
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Стало известно, кто будет новым главным тренером турецкого "Бешикташа" после отставки Шенола Гюнеша и Бурака Йылмаза, сообщают Vesti.kz.

По информации Beinsports.com.tr, им станет местный специалист Рыза Чалымбай, с которым уже провел переговоры президент "черно-белых" Ахмет Нур Чеби.

60-летний Чалымбай игровую карьеру провел в "Бешикташе", цвета которого защищал с 1980 по 1996 год.

Впоследствии тренировал на родине такие команды, как "Сивасспор", "Коньяспор", "Трабзонспор", "Антальяспор", "Ризеспор", "Бешикташ" и другие клубы.

Об отставке Йылмаза было объявлено после поражения стамбульского клуба на своем поле в матче с норвежским "Буде-Глимтом (1:2) в рамках четвертого тура группового этапа Лиги конференций.

За "Бешикташ" выступает Бахтиер Зайнутдинов. 25-летний универсал сборной Казахстана перешел в турецкий клуб в августе из московского ЦСКА, подписав контракт до 30 июня 2027 года. Сумма сделки составила 4,5 миллиона евро.

Метки:
Зайнутдинов Бахтиер Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей Бешикташ ФК

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