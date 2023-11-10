"Бешикташ" Зайнутдинова решил судьбу тренера после фиаско в Лиге конференций

Исполняющий обязанности главного тренера "Бешикташа" Бурак Йылмаз подал в отставку, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу турецкого клуба.

"По его просьбе мы расстались с Бураком Йылмазом, который с 10 октября тренировал нашу команду. Благодарим Йылмаза за его усилия и желаем успехов в дальнейшей карьере", - говорится в заявлении клуба.

Отметим, что случилось это после поражения "Бешикташа" на своем поле в матче с норвежским "Буде-Глимтом (1:2) в рамках четвертого тура группового этапа Лиги конференций.

Казахстанский футболист "Бешикташа" Бахтиер Зайнутдинов вышел в стартовом составе, но был заменен на 53-й минуте. С турнирным положением команд в квартете D можно ознакомиться здесь.

В пятом туре, 30 ноября, сыграют "Бешикташ" - "Брюгге", "Буде-Глимт" - "Лугано".