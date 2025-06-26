"Наигрались, сломали и возвращают": в России оценили ситуацию с Зайнутдиновым

Российский журналист Александр Троицкий высказался об интересе московского "Спартака" к казахстанскому универсалу "Бешикташа" Бахтиеру Зайнутдинову, передают Vesti.kz.

Новый топ-клуб заинтересовался трансфером Зайнутдинова

"Бахтиером Зайнутдиновым интересуется московский "Спартак". Все пути у Бахи ведут в Россию. Ранее желание приобрести Зайнутдинова выражали "Зенит" и "Динамо", поговаривали о возвращении в ЦСКА. Конечно, ходили слухи о мадридском "Реале", но пока этот вариант не кажется реальным. "Бешикташ" хочет 4 миллиона евро. Наигрались, сломали и возвращают...", - пишет он в своем телеграм-канале.

Зайнутдинов представляет "Бешикташ" с 2023 года, когда перешел из московского ЦСКА за 4,5 миллиона евро (по данным Transfermarkt). В минувшем сезоне он не получал должной игровой практики в турецком клубе из-за травм и решений тренеров.

В карьере Зайнутдинова также были "Ростов", "Астана" и "Тараз".