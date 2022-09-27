Месси озвучил амбициозные планы на ЧМ-2022

Новости спорта Футбол
Сегодня 12:25
©FIFA

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси поделился ожиданиями от чемпионата мира по футболу- 2022, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Ole.

Сборная Аргентины сыграет на чемпионате мира в Катаре в группе С вместе с Польшей, Саудовской Аравией и Мексикой.

"Аргентина готова к встрече с любым соперником. Мы четко знаем, что от нас требуется в конкретном матче, тренерский штаб качественно готовится к играм.

После побед команда начинает играть лучше, она раскрепощается. Сейчас мы лучше знаем друг друга, потому что давно играем вместе.

Наша цель - двигаться в том же направлении и выступить как можно лучше на чемпионате мира. Мы знаем, что ЧМ - сложный турнир, малейшие детали могут выбить тебя из турнира.

Но наша сборная готова соперничать и бороться с любым оппонентом", - сказал капитан сборной Аргентины.

Для Месси следующий ЧМ будет пятым в карьере. Лучшим результатом для него было второе место на чемпионате мира в 2014 году в Бразилии.

Мундиаль пройдет с 20 ноября по 18 декабря. С составами всех групп можно ознакомиться здесь.

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Метки:
Месси Лионель Аргентина Чемпионат мира по футболу

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