Мбаппе решил провернуть за спиной Алонсо трансфер друга в "Реал"

Килиан Мбаппе еще не провел и полного сезона в мадридском "Реале", а уже оказывает серьезное влияние не только на поле, но и за его пределами. Став лучшим бомбардиром команды, француз уверенно закрепился в роли лидера - и теперь напрямую участвует в трансферной политике "королевского клуба", передают Vesti.kz.

Мбаппе нашел идеального новичка для "Реала"

По данным Don balon, Мбаппе обошел тренерский штаб и лично обратился к президенту "Реала" Флорентино Пересу с просьбой подписать центрального защитника сборной Франции - Уильяма Салиба из лондонского "Арсенала".

По мнению нападающего, обороне мадридцев нужен игрок, который уже зарекомендовал себя на топ-уровне, а Салиба идеально подходит под этот запрос.

Несмотря на возраст (24 года), Салиба стал ключевой фигурой в защите "Арсенала" и входит в число лучших центрбеков Европы. Мбаппе считает, что его переход может стать решающим шагом для укрепления тыла, особенно после непростого сезона для "Реала", когда защита регулярно давала сбои.

Ранее клуб уже усилил оборону, подписав Трента Александер-Арнолда и молодого таланта Дина Хейсена, однако Килиан настаивает: нужен еще один зрелый и стабильный защитник.

Сам игрок "Арсенала" пока не продлил контракт с лондонцами, а это дает шанс "Реалу" включиться в борьбу. Ожидается, что клуб предложит порядка 100 миллионов евро за трансфер.

В случае, если Салиба решит не оставаться в АПЛ и откроет двери для перехода в Ла Лигу, лондонцы могут пойти навстречу. Как утверждают источники, Мбаппе уже обсуждал с ним идею совместной игры в Мадриде - и, возможно, это станет решающим аргументом.

Друг детства

Салиба учился с Мбаппе в школе городка Бонди, коммуне в 11 километрах от центра Парижа. Также они играли три года в школе "Бонди" и поддерживают отношения в сборной Франции.

Кроме тогого, несколько лет назад Салиба выходил на Мбаппе через главного тренера "Арсенала" Микеля Артету. Тогда Килиану предлагали отказать "Реалу" и перейти в лондонский клуб. Теперь существует вероятность, что французы вместе сыграют в Мадриде.

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Напомним, что французский форвард Киллиан Мбаппе стал инициатором кадровых перемен в составе "Реала", предложив новому наставнику "сливочных" Хаби Алонсо, от кого стоит избавиться.