"Манчестер Сити" замахнулся на трансферный рекорд. Известны детали

"Манчестер Сити" выходит на новый уровень зимних трансферов, проводя одну из самых амбициозных кампаний в своей истории. Английский плуб почти завершил несколько крупных трансферов и планирует потратить более 200 миллионов евро - и это, похоже, только начало, передают Vesti.kz.

В рамках амбициозной трансферной кампании "Сити" уже практически завершил сделки по переходу Омара Мармуша из "Айнтрахта" за 80 миллионов евро, Абдукодира Хусанова из "Ланса" за 40 миллионов евро и Витора Рейса из "Палмейраса" за 32,5 миллиона евро.



Однако главной целью этого окна остается 24-летний защитник "Ювентуса" Андреа Камбьязо, за которого "горожане" готовы выложить впечатляющие 65 миллионов евро.

Если все инсайды подтвердятся, а игроки успешно пройдут медосмотр, это трансферное окно станет рекордным для "Сити" по объемам расходов.

По данным FootballTransfers, общий бюджет кампании превысит 210 миллионов евро, что делает ее одной из самых дорогостоящих за всю историю клуба.

Теперь же Гвардиола получит жизненно важное усиление состава, которое может сыграть решающую роль в достижении амбициозных целей команды. Учитывая такие масштабные инвестиции, очевидно, что "Сити" нацелен на то, чтобы не только укрепить свои позиции в текущем сезоне, но и заложить основу для будущих успехов.

Напомним, что нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд подписал новый "пожизненный" контракт с "горожанами".