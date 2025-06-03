"Ливерпуль" предложил 135 миллионов евро за новую звезду - "Байер" дал ответ

Немецкий футбольный клуб "Байер" отказал в предложении "Ливерпуля", которое составляло 135 миллионов евро за своего полузащитника Флориана Вирца. Как пишет AS, клуб из Леверкузена продолжает настаивать на своей первоначальной сумме в 150 миллионов евро, считая ее справедливой для своей звезды, передают Vesti.kz.

Сделка между клубами пока не завершена, несмотря на то, что "Ливерпуль" и игрок достигли предварительного соглашения. Германия настаивает на полной сумме, а не на более низкой цифре, предложенной англичанами.

После нескольких раундов переговоров "Ливерпуль" увеличил свое предложение, но оно все еще не удовлетворяет требования "Байера".

В "Ливерпуле" готовы продолжать переговоры, надеясь, что смогут снизить цену сделки, но окончательное согласие о сумме покупки еще не достигнуто.

Один из источников сообщает, что в ближайшее время вопросы с условиями сделки будут решены, и соглашение о передаче игрока может быть подписано.

Таким образом, хотя разница в цене все еще существует, переговоры между клубами продолжаются. Очевидно, что для "Байера" такой интерес со стороны крупных европейских клубов - это шанс получить максимальную выгоду от продажи одного из своих ведущих игроков.





В текущем сезоне Вирц забил 16 голов и отдал 14 ассистов в 44 матчах.

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Напомним, что "Байер" требует крупную сумму за талантливого полузащитника и хочет включить в сделку еще двух игроков "красных".