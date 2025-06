"Байер" требует двух игроков "Ливерпуля" в обмен на Вирца

Леверкузенский "Байер" продолжает переговоры с "Ливерпулем" по трансферу Флориана Вирца. Немецкий клуб требует крупную сумму за талантливого полузащитника и хочет включить в сделку двух игроков "красных" - Джарелла Куанса и Харви Эллиотта, сообщают Vesti.kz.

По информации инсайдера Флориана Плеттенберга, стороны пока не пришли к окончательному соглашению и продолжают обсуждать условия сделки. При этом "Ливерпуль" активно ведет переговоры и рассчитывает завершить трансфер в ближайшие недели.

Отмечается, что "Ливерпуль" уже договорился с Вирцем о контракте с годовой зарплатой в 10 миллионов евро.

"Байер" намерен усилить свои позиции в переговорах, добавив в сделку одного из игроков "Ливерпуля".

В такой ситуации будущее Харви Эллиотта и Джарелла Куанса в "Ливерпуле" становится неопределенным. Эллиотт провел непростой сезон, сыграв всего 18 матчей в премьер-лиге, лишь дважды выходя в стартовом составе.

