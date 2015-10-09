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Футбол
Вчера 14:19
 

"Байер" требует двух игроков "Ливерпуля" в обмен на Вирца

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"Байер" требует двух игроков "Ливерпуля" в обмен на Вирца ©ФК "Байер"

Леверкузенский "Байер" продолжает переговоры с "Ливерпулем" по трансферу Флориана Вирца. Немецкий клуб требует крупную сумму за талантливого полузащитника и хочет включить в сделку двух игроков "красных" - Джарелла Куанса и Харви Эллиотта, сообщают Vesti.kz.

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Леверкузенский "Байер" продолжает переговоры с "Ливерпулем" по трансферу Флориана Вирца. Немецкий клуб требует крупную сумму за талантливого полузащитника и хочет включить в сделку двух игроков "красных" - Джарелла Куанса и Харви Эллиотта, сообщают Vesti.kz.

По информации инсайдера Флориана Плеттенберга, стороны пока не пришли к окончательному соглашению и продолжают обсуждать условия сделки. При этом "Ливерпуль" активно ведет переговоры и рассчитывает завершить трансфер в ближайшие недели.

Отмечается, что "Ливерпуль" уже договорился с Вирцем о контракте с годовой зарплатой в 10 миллионов евро.

"Байер" намерен усилить свои позиции в переговорах, добавив в сделку одного из игроков "Ливерпуля".

В такой ситуации будущее Харви Эллиотта и Джарелла Куанса в "Ливерпуле" становится неопределенным. Эллиотт провел непростой сезон, сыграв всего 18 матчей в премьер-лиге, лишь дважды выходя в стартовом составе.

Несмотря на некоторую активность в последних встречах, 22-летний полузащитник явно не входит в планы нового тренера Арне Слота.

Что касается Куанса, 21-летний защитник сыграл 13 матчей в чемпионате. Его роль была значительнее, чем у Эллиотта, но его место в составе также под вопросом.

С учетом возможного ухода Джо Гомеса и неопределенности с контрактом Ибраима Конате, линия обороны "Ливерпуля" нуждается в укреплении, что также может повлиять на будущее Куанса.

Если сделка с Вирцем состоится, Эллиотт и Куанса могут стать ключевыми фигурами в новой схеме "Байера", который рассчитывает продолжить успешную работу с молодыми английскими талантами, как это было ранее.

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Напомним, что "Ливерпуль" готов отдать звезду сборной Англии в "Байер" ради сделки с лидером Бундеслиги и перехода Харви Эллиотта.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 38 25 9 4 86-41 84
2 Арсенал 38 20 14 4 69-34 74
3 Манчестер Сити 38 21 8 9 72-44 71
4 Челси 38 20 9 9 64-43 69
5 Ньюкасл Юнайтед 38 20 6 12 68-47 66
6 Астон Вилла 38 19 9 10 58-51 66
7 Ноттингем Форест 38 19 8 11 58-46 65
8 Брайтон энд Хов Альбион 38 16 13 9 66-59 61
9 Борнмут 38 15 11 12 58-46 56
10 Брентфорд 38 16 8 14 66-57 56
11 Фулхэм 38 15 9 14 54-54 54
12 Кристал Пэлас 38 13 14 11 51-51 53
13 Эвертон 38 11 15 12 42-44 48
14 Вест Хэм Юнайтед 38 11 10 17 46-62 43
15 Манчестер Юнайтед 38 11 9 18 44-54 42
16 Вулверхэмптон Уондерерс 38 12 6 20 54-69 42
17 Тоттенхэм Хотспур 38 11 5 22 64-65 38
18 Лестер Сити 38 6 7 25 33-80 25
19 Ипсвич 38 4 10 24 36-82 22
20 Саутгемптон 38 2 6 30 26-86 12

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