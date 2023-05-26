Универсальный игрок "Кызыл-Жара" Еркин Тапалов попал в расширенный список сборной Казахстана по футболу на предстоящие матчи отборочного цикла Евро-2024, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.

Сегодня, 26 мая, футболист сдал документы для оформления шенгенской и британской виз. Ранее фамилия Тапалова отсутствовала в списке игроков на оформление виз.

В текущем сезоне КПЛ 29-летний игрок сыграл 10 матчей, в которых сделал один ассист. Во многом благодаря его уверенной игре "Кызыл-Жар" идет в группе лидеров и на протяжении нескольких туров занимал первое место в таблице.

Последний раз Тапалов играл за сборную Казахстана осенью 2021 года при Талгате Байсуфинове. Всего за национальную команду провел шесть матчей, один из которых - неофициальный.

Игра Сан-Марино - Казахстан состоится 16 июня в Парме, а против Северной Ирландии казахстанцы сыграют 19 июня в Белфасте.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Астана 12 9 1 2 17-11 28 2 Ордабасы 10 7 2 1 23-9 23 3 Кызылжар 10 7 1 2 13-6 22 4 Актобе 10 5 3 2 21-11 18 5 Кайрат 10 5 3 2 21-16 18 6 Атырау 10 5 2 3 13-15 17 7 Кайсар 10 5 1 4 15-13 16 8 Тобол 10 4 2 4 13-14 14 9 Окжетпес 10 3 2 5 11-11 11 10 Шахтер 10 3 2 5 13-15 11 11 Жетысу 10 3 1 6 7-15 10 12 Каспий 10 2 3 5 9-16 9 13 Аксу Пв 11 1 1 9 9-22 4 14 Мактаарал 11 1 0 10 6-17 3 Перейти на страницу турнирной таблицы →