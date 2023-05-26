Лидер "Кызыл-Жара" близок к возвращению в сборную Казахстана спустя полтора года

Новости спорта Футбол
Вчера 23:04
©ФК "Кызыл-Жар"

Универсальный игрок "Кызыл-Жара" Еркин Тапалов попал в расширенный список сборной Казахстана по футболу на предстоящие матчи отборочного цикла Евро-2024, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.

Сегодня, 26 мая, футболист сдал документы для оформления шенгенской и британской виз. Ранее фамилия Тапалова отсутствовала в списке игроков на оформление виз.

В текущем сезоне КПЛ 29-летний игрок сыграл 10 матчей, в которых сделал один ассист. Во многом благодаря его уверенной игре "Кызыл-Жар" идет в группе лидеров и на протяжении нескольких туров занимал первое место в таблице.

Последний раз Тапалов играл за сборную Казахстана осенью 2021 года при Талгате Байсуфинове. Всего за национальную команду провел шесть матчей, один из которых - неофициальный.

Игра Сан-Марино - Казахстан состоится 16 июня в Парме, а против Северной Ирландии казахстанцы сыграют 19 июня в Белфасте.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Астана 12 9 1 2 17-11 28
2 Ордабасы 10 7 2 1 23-9 23
3 Кызылжар 10 7 1 2 13-6 22
4 Актобе 10 5 3 2 21-11 18
5 Кайрат 10 5 3 2 21-16 18
6 Атырау 10 5 2 3 13-15 17
7 Кайсар 10 5 1 4 15-13 16
8 Тобол 10 4 2 4 13-14 14
9 Окжетпес 10 3 2 5 11-11 11
10 Шахтер 10 3 2 5 13-15 11
11 Жетысу 10 3 1 6 7-15 10
12 Каспий 10 2 3 5 9-16 9
13 Аксу Пв 11 1 1 9 9-22 4
14 Мактаарал 11 1 0 10 6-17 3

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Метки:
КПЛ Кызыл-Жар СК Сборная РК по футболу Чемпионат Европы по футболу

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