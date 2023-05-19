Лидер ведущего клуба КПЛ не получит вызов в сборную на игры Евро-2024

Капитан и ведущий футболист "Кызыл-Жара" Еркин Тапалов не поедет на июньские матчи сборной Казахстана в квалификации Евро-2024, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Фамилия 29-летнего игрока отсутствует в списке футболистов на оформление виз в Италию и Северную Ирландию, где 17 и 20 июня соответственно сборная Казахстана проведет два матча.
Игра Сан-Марино - Казахстан состоится в Парме, а против Северной Ирландии казахстанцы сыграют в Белфасте.
В текущем сезоне КПЛ на счету Тапалова девять матчей. Его "Кызыл-Жар" после девяти туров лидирует в чемпионате и имеет на одну игру меньше "Астаны". Футболист способен сыграть на фланге обороны, в центре полузащиты и в качестве атакующего полузащитника.
Последний раз за сборную Еркин Тапалов играл при Талгате Байсуфинове в 2021 году. Всего за национальную команду универсальный игрок провел шесть матчей.
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