Роберт Левандовски, нападающий "Барселоны", официально определился со своим будущим, о чем сообщает El Nacional. Несмотря на недавние слухи о возможном уходе и поиске клубом нового форварда, 36-летний поляк решил остаться в каталонской команде минимум еще на один сезон, передают Vesti.kz.

Руководство "сине-гранатовых" поддерживает решение Левандовски, видя в нем ключевого игрока, который способен продолжать вносить значительный вклад в успехи команды.

На фоне его выдающихся показателей в клубе обсуждали потенциальное подписание нового нападающего. В числе возможных новичков фигурировали Виктор Дьекереш и Джонатан Дэвид, которых связывают с "Барселоной" в последние недели.

Однако Левандовски не оставил сомнений в своем решении, передав его как спортивному директору Деку, так и главному тренеру Ханс-Дитеру Флику.

Поляк подчеркнул свою готовность оставаться ключевой фигурой на поле, продолжая помогать команде своими лидерскими качествами и опытом.

За два года с момента своего перехода в "Барселону" он стал не просто результативным нападающим, но и важным элементом в развитии клуба. Немаловажную роль играет и его взаимодействие с Фликом, который ценит гибкость Левандовски в разных игровых стилях.

Продление сотрудничества с Левандовски – это стратегическое решение для "Барселоны". Это позволит клубу не торопиться с адаптацией потенциальных новичков, таких как Дьекереш или Дэвид, обеспечивая стабильность в атаке.

Продолжение карьеры Левандовски в "Барселоне" – это не только гарантия голов, но и уверенности в команде, которая стремится оставаться конкурентоспособной на самом высоком уровне.

Напомним, что текущая трансферная стоимость Левандовски составляет 15 миллионов евро. А его контракт с каталонским клубом рассчитан до лета 2026 года.

В сезоне-2024/25 он сыграл 29 матчей во всех турнирах, забив 28 голов и отдав три результативные передачи.