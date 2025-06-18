Криштиану Роналду предложили сенсационный трансфер - он дал ответ

Криштиану Роналду, звезда саудовского "Аль-Насра", вновь оказался в центре внимания - марокканский "Видад Касабланка" попытался провернуть сенсационный трансфер, передают Vesti.kz.

По информации Transferfeed, руководство "Видада", вдохновленное участием команды в клубном чемпионате мира-2025, решило обратиться напрямую к Роналду с предложением пополнить их состав.

Личную инициативу проявил президент клуба - он сам связался с футболистом, рассчитывая убедить того присоединиться к марокканскому гранду перед международным турниром. Однако сам Роналду вежливо, но твердо ответил отказом.

Несмотря на амбиции "Видада", Криштиану остался верен текущему проекту в "Аль-Насре", где продолжает быть не только ключевым игроком, но и лицом всей Саудовской профессиональной лиги. По слухам, его цели связаны с борьбой за титулы в Азии и подготовкой к последнему этапу великой карьеры.

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40-летний Роналду выступает за саудовский "Аль‑Наср" с января 2023 года. В сезоне-2024/25 он провел 41 матч, забив 35 голов и сделав 4 ассиста.

Криштиану Роналду - пятикратный обладатель "Золотого мяча". В Европе он известен по выступлениям за "Спортинг", "Манчестер Юнайтед", "Реал" Мадрид и "Ювентус".