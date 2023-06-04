"Кайсар" и "Мактаарал" выявили победителя в матче с двумя удалениями

Новости спорта Футбол
Сегодня 22:02
©instagram.com/fckaysar_official

"Кайсар" потерпел поражение от "Мактаарала" в 12-м туре чемпионата Казахстана по футболу, сообщают Vesti.kz.

Встреча прошла в Кызылорде и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, в составе которых отличились Рамазан Каримов (42-я минута) и Секу Думбия (90+7-я).

При этом на 54-й минуте "Мактаарал" остался в меньшинстве из-за удаления Одилжона Абдурахманова. А на 90+6-й у "Кайсара" красную карточку получил Жоао Педро Оливейра.

Благодаря этому успеху "Мактаарал" набрал девять очков и покинул подвал таблицы, поднявшись с 14-го места на 13-е, а "Кайсар", несмотря на неудачу, остался с 16 баллами на восьмой позиции.

Напомним результаты других игр 12-го тура: "Кайрат" - "Окжетпес" (2:1), "Астана" - "Аксу" (1:0), "Тобол" - "Кызыл-Жар" (1:0), "Актобе" - "Шахтер" (2:0), "Ордабасы" - "Атырау" (2:1), "Жетысу" - "Каспий" (3:2).

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Астана 14 10 2 2 18-11 32
2 Ордабасы 12 9 2 1 26-10 29
3 Актобе 12 7 3 2 24-11 24
4 Кызылжар 12 7 1 4 13-8 22
5 Кайрат 12 6 3 3 24-20 21
6 Тобол 12 6 2 4 16-15 20
7 Атырау 12 5 3 4 14-17 18
8 Кайсар 12 5 1 6 15-16 16
9 Жетысу 12 4 1 7 11-19 13
10 Шахтер 12 3 3 6 14-18 12
11 Окжетпес 12 3 2 7 13-15 11
12 Каспий 12 2 4 6 12-20 10
13 Мактаарал 13 3 0 10 11-18 9
14 Аксу Пв 13 2 1 10 11-24 7

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Метки:
Кайсар ФК Мактаарал ФК КПЛ

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