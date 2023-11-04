"Кайрат" не пустили в еврокубки: что об этом известно

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Сегодня 18:23
©ФК "Кайрат"

Сегодня, 4 ноября, "Тобол" со счетом 1:0 обыграл "Ордабасы" в финале Кубка Казахстана по футболу и этим самым завоевал путевку в квалификацию Лиги Европы, несмотря на то, что финишировал на восьмом месте в таблице национального чемпионата, сообщают Vesti.kz.

Этот результат оставил "Кайрат" без еврокубков. Если бы "Ордабасы" победил в финале Кубка страны, то "Кайрат", ставший четвертым в КПЛ, вышел бы в квалификацию Лиги конференций.

Теперь в еврокубках от Казахстана сыграют следующие клубы:

- "Ордабасы" - в первом отборочном раунде Лиги чемпионов: 

- "Тобол" - в первом отборочном раунде Лиги Европы;

- "Актобе" - в первом отборочном раунде Лиги конференций:

- "Астана" - во втором отборочном раунде Лиги конференций.

Официально: стали известны все участники еврокубков 2024/25 от Казахстана

Метки:
Кайрат ФК Тобол ФК Казахстан Ордабасы ФК Кубок РК по футболу

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