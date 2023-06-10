Полузащитник "Кайрата" Жоао Пауло опубликовал пост в соцсетях. Его признали лучшим игроком мая, сообщают Vesti.kz.
"Я был выбран болельщиками "Кайрата" лучшим игроком мая. Благодарю их за поддержку, я всегда буду делать все возможное для своей команды", - написал бразилец в Instagram.
Ранее прошла информация, что у Жоао Пауло есть вид на жительство в Казахстане и в скором времени он может получить паспорт. Главный тренер национальной команды Магомед Адиев готов рассмотреть вариант с его натурализацией.
Жоао Пауло выступает за "Кайрат" с 2021 года, до этого он защищал цвета "Ордабасы". В текущем чемпионате страны 35-летний полузащитник провел 12 матчей, забил 11 голов и сделал 2 ассиста.