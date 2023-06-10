Жоао Пауло обратился к болельщикам "Кайрата"

Новости спорта Футбол
Сегодня 12:44
©instagram.com/jpaullo

Полузащитник "Кайрата" Жоао Пауло опубликовал пост в соцсетях. Его признали лучшим игроком мая, сообщают Vesti.kz.

"Я был выбран болельщиками "Кайрата" лучшим игроком мая. Благодарю их за поддержку, я всегда буду делать все возможное для своей команды", - написал бразилец в Instagram.

Ранее прошла информация, что у Жоао Пауло есть вид на жительство в Казахстане и в скором времени он может получить паспорт. Главный тренер национальной команды Магомед Адиев готов рассмотреть вариант с его натурализацией.

Жоао Пауло выступает за "Кайрат" с 2021 года, до этого он защищал цвета "Ордабасы". В текущем чемпионате страны 35-летний полузащитник провел 12 матчей, забил 11 голов и сделал 2 ассиста.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Астана 14 10 2 2 18-11 32
2 Ордабасы 12 9 2 1 26-10 29
3 Актобе 12 7 3 2 24-11 24
4 Кызылжар 12 7 1 4 13-8 22
5 Кайрат 12 6 3 3 24-20 21
6 Тобол 12 6 2 4 16-15 20
7 Атырау 12 5 3 4 14-17 18
8 Кайсар 12 5 1 6 15-16 16
9 Жетысу 12 4 1 7 11-19 13
10 Шахтер 12 3 3 6 14-18 12
11 Окжетпес 12 3 2 7 13-15 11
12 Каспий 12 2 4 6 12-20 10
13 Мактаарал 13 3 0 10 11-18 9
14 Аксу Пв 13 2 1 10 11-24 7

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Метки:
Пауло Жоао КПЛ Кайрат ФК

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