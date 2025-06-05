Испания - Франция: когда и где смотреть матч за финал Лиги наций

В ночь с 5 на 6 июня в матче сборных Испании и Франции определится второй финалист Лиги наций по футболу, передают Vesti.kz.

Полуфинальная встреча пройдет в Штутгарте и начнется в 00:00 по времени Астаны. Игру в прямом эфире покажет Qazsport, трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

Игру обслужит английский арбитр Майкл Оливер.

Статистика противостояния команд:

Сборные сыграли между собой 37 матчей: 17 побед на счету Испании, 13 - у Франции, 7 встреч завершились вничью.

В официальных матчах преимущество на стороне Франции: 6 побед против 3 у Испании и 2 ничьи.

Единственная встреча в Лиге наций завершилась победой Франции 2:1 в финале турнира.

Испанская команда не проигрывала в последних 18 матчах.

Победитель противостояния в финале встретится с Португалией, которая в другом полуфинале обыграла Германию.