Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Сборные
Сегодня 07:20
 

Камбэком за пять минут с голом Роналду обернулся матч Германия - Португалия за финал Лиги наций

  Комментарии (2)

Поделиться
Камбэком за пять минут с голом Роналду обернулся матч Германия - Португалия за финал Лиги наций ©x.com/portugal/

Сборная Португалии оформила эффектный камбэк в полуфинале Лиги наций УЕФА-2025, обыграв Германию со счетом 2:1 и выйдя в финал турнира, передают Vesti.kz.

Поделиться
2

Сборная Португалии оформила эффектный камбэк в полуфинале Лиги наций УЕФА-2025, обыграв Германию со счетом 2:1 и выйдя в финал турнира, передают Vesti.kz.

Встреча проходила в напряженной борьбе, и долгое время команды не могли открыть счет. Однако уже в начале второго тайма на 48-й минуте немцы вышли вперед благодаря точному удару полузащитника леверкузенского "Байера" Флориана Виртца.

Однако уже спустя 15 минут Португалия полностью перевернула ход встречи. Сначала на 63-й минуте отличился форвард "Порту" Франсишку Консейсау, а уже на 68-й главная звезда португальцев Криштиану Роналду забил победный мяч.

Несмотря на попытки сборной Германии отыграться, счет больше не менялся. Таким образом, Португалия вышла в финал турнира и продолжит борьбу за трофей.

В решающем матче подопечные Роберто Мартинеса сыграют с победителем второго полуфинала, где в ночь с 5 на 6 июня встретятся сборные Испании и Франции.


В ФИФА приняли решение по Криштиану Роналду

Лига наций 2024/25   •   Германия, Штутгарт   •   1/2 финала, мужчины
6 июня 00:00   •   не начат
Испания
Испания
- : -
Франция
Франция
Кто победит в основное время?
Испания
Ничья
Франция
Проголосовало 1696 человек

Реклама

Живи спортом!