Камбэком за пять минут с голом Роналду обернулся матч Германия - Португалия за финал Лиги наций

Сборная Португалии оформила эффектный камбэк в полуфинале Лиги наций УЕФА-2025, обыграв Германию со счетом 2:1 и выйдя в финал турнира, передают Vesti.kz.

Встреча проходила в напряженной борьбе, и долгое время команды не могли открыть счет. Однако уже в начале второго тайма на 48-й минуте немцы вышли вперед благодаря точному удару полузащитника леверкузенского "Байера" Флориана Виртца.

Однако уже спустя 15 минут Португалия полностью перевернула ход встречи. Сначала на 63-й минуте отличился форвард "Порту" Франсишку Консейсау, а уже на 68-й главная звезда португальцев Криштиану Роналду забил победный мяч.

Несмотря на попытки сборной Германии отыграться, счет больше не менялся. Таким образом, Португалия вышла в финал турнира и продолжит борьбу за трофей.

В решающем матче подопечные Роберто Мартинеса сыграют с победителем второго полуфинала, где в ночь с 5 на 6 июня встретятся сборные Испании и Франции.

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