В Испании заговорили об интересе клубов Ла Лиги к вратарю "Кайрата"

Испанский эксперт и журналист Marca Давид Руис отметил, что за голкипером "Кайрата" Шерханом Калмурзой уже могут следить клубы Ла Лиги, передают Vesti.kz.

Воспитанник алматинского клуба отразил пенальти в матче первого тура общей стадии Лиги чемпионов против "Спортинга" (1:4). Эта игра стала для молодого вратаря лишь второй на профессиональном уровне.

"Уверен, скауты следили за футболистами "Кайрата" еще до матча против "Селтика", но основной этап Лиги чемпионов - это уже другой уровень. Так что после такого перфоманса за Шерханом наверняка наблюдают в лучших чемпионатах Европы, включая Ла Лигу. Это вратарь с отличными данными, и ведь ему всего 18", - рассказал он в интервью ASnews.kz.

По данным Transfermarkt, стоимость Калмурзы оценивается в 200 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что фамилию Калмурзы уже записали в красивый и дорогой блокнотик после матча ЛЧ. Также тинейджер "Кайрата" был назван главным героем дня в ЛЧ.

