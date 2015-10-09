19-летний казахстанский футболист перешёл в европейский клуб

Словацкий клуб "Тренчин" подписал контракт с 19-летним казахстанским полузащитником Шахмурзой Адырбековым, передают Vesti.kz.

Контракт рассчитан на один год с возможностью продления ещё на сезон.

Адырбеков начал выступления за резервную команду "Тренчина", но своими играми быстро привлёк внимание тренерского штаба основной команды и постепенно стал участвовать в тренировочном процессе под руководством главного тренера Рикардо Мониза.

Адырбеков ранее играл в молодежных составах "Тобола" (Костанай), откуда и отправился в Словакию. Для футболиста это первый зарубежный опыт в профессиональной карьере.

"Тренчин" занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 12 очков после восьми матчей.