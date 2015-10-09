"Хартс" забил три гола и выиграл матч без казахстанца

Футболист сборной Казахстана Ислам Чесноков остался вне заявки на матч "Хартса" против "Данди Юнайтед" в 24-м туре чемпионата Шотландии, передают Vesti.kz.

"Хартс" одержал убедительную выездную победу со счётом 3:0. Голы забили Пьер Каборе (11-я и 81-я минуты) и Александрос Кизиридис (29-я, с пенальти). При этом у "Данди Юнайтед" были удалены Амар Фатах (24-я) и Панутче Камара (75-я).

"Хартс", набрав 54 очка, упрочил лидерство в турнирной таблице, тогда как "Данди Юнайтед" с 25 очками занимает восьмое место.

Ислам Чесноков второй раз подряд не попал в заявку на матч. Ранее главный тренер "Хартса" Дерек Макиннес заявил, что казахстанец пока не готов играть, так как ему необходимо набрать оптимальные кондиции.

Чесноков стал игроком "Хартса" 6 января, подписав контракт до 30 июня 2028 года. До этого он с 2023 года выступал за костанайский "Тобол". Также в его карьере были белорусская "Белшина" и устькаменогорский "Алтай".

