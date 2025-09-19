Футбол
Сегодня 10:30

Гвардиола рассказал, когда Холанд превзойдет Роналду в Лиге чемпионов

©x.com/ManCity

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о перспективах Эрлинга Холанда стать лучшим бомбардиром в истории Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz. В матче против "Наполи" (2:0) норвежец забил свой 50-й гол в турнире, сделав это рекордными темпами - всего за 49 матчей.

Сейчас абсолютным лидером по голам в турнире остаётся Криштиану Роналду, на счету которого 140 мячей. Гвардиолу спросили, верит ли он, что Холанн способен однажды побить легендарное достижение португальца.

"В таком ритме – да. Впереди у Эрлинга ещё 10-12 лет выступления на высоком уровне", – цитирует испанца The Guardian.

Сейчас 25-летний Холанд делит девятое место в списке лучших бомбардиров с легендарным французом Тьерри Анри.

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Айнтрахт Фр 1 1 0 0 5-1 3
2 ПСЖ 1 1 0 0 4-0 3
3 Спортинг Л 1 1 0 0 4-1 3
4 Брюгге 1 1 0 0 4-1 3
5 Юнион Сент-Жилуаз 1 1 0 0 3-1 3
6 Бавария 1 1 0 0 3-1 3
7 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
8 Интер 1 1 0 0 2-0 3
9 Манчестер Сити 1 1 0 0 2-0 3
10 Карабах 1 1 0 0 3-2 3
11 Ливерпуль 1 1 0 0 3-2 3
12 Барселона 1 1 0 0 2-1 3
13 Реал М 1 1 0 0 2-1 3
14 Тоттенхэм Хотспур 1 1 0 0 1-0 3
15 Боруссия-09 Д 1 0 1 0 4-4 1
16 Ювентус 1 0 1 0 4-4 1
17 Славия П 1 0 1 0 2-2 1
18 Копенгаген 1 0 1 0 2-2 1
19 Байер 1 0 1 0 2-2 1
20 Буде-Глимт 1 0 1 0 2-2 1
21 Олимпиакос 1 0 1 0 0-0 1
22 Пафос 1 0 1 0 0-0 1
23 Бенфика 1 0 0 1 2-3 0
24 Атлетико М 1 0 0 1 2-3 0
25 Марсель Олимпик 1 0 0 1 1-2 0
26 Ньюкасл Юнайтед 1 0 0 1 1-2 0
27 Вильярреал 1 0 0 1 0-1 0
28 Челси 1 0 0 1 1-3 0
29 ПСВ Эйндховен 1 0 0 1 1-3 0
30 Атлетик 1 0 0 1 0-2 0
31 Аякс 1 0 0 1 0-2 0
32 Наполи 1 0 0 1 0-2 0
33 Монако ФК 1 0 0 1 1-4 0
34 Кайрат 1 0 0 1 1-4 0
35 Галатасарай 1 0 0 1 1-5 0
36 Аталанта 1 0 0 1 0-4 0

