Гвардиола рассказал, когда Холанд превзойдет Роналду в Лиге чемпионов

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о перспективах Эрлинга Холанда стать лучшим бомбардиром в истории Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz. В матче против "Наполи" (2:0) норвежец забил свой 50-й гол в турнире, сделав это рекордными темпами - всего за 49 матчей.

Сейчас абсолютным лидером по голам в турнире остаётся Криштиану Роналду, на счету которого 140 мячей. Гвардиолу спросили, верит ли он, что Холанн способен однажды побить легендарное достижение португальца.

"В таком ритме – да. Впереди у Эрлинга ещё 10-12 лет выступления на высоком уровне", – цитирует испанца The Guardian.

Сейчас 25-летний Холанд делит девятое место в списке лучших бомбардиров с легендарным французом Тьерри Анри.