Удаление и рекорд Холанда произошли в матче "Ман Сити" в ЛЧ

"Манчестер Сити" уверенно стартовал в групповом этапе Лиги чемпионов, обыграв дома "Наполи" со счётом 2:0. На "Этихаде" команда Хосепа Гвардиолы дожала соперника во втором тайме, воспользовавшись численным преимуществом, сообщают Vesti.kz.

Главным героем вечера стал Эрлинг Холанд: на 56-й минуте норвежец открыл счёт и установил историческое достижение - этот гол стал для него 50-м в Лиге чемпионов, и он достиг этой отметки всего за 49 матчей - быстрее всех в истории турнира.

Спустя девять минут Жереми Доку удвоил преимущество хозяев и окончательно снял вопросы о победителе.

С 21-й минуты "Наполи" играл вдесятером: после вмешательства VAR арбитр Феликс Цвайер удалил Джованни Ди Лоренцо за грубый фол на Холанде. Почти сразу Антонио Конте был вынужден заменить получившего повреждение Кевина Де Брюйне на Матеуса Оливеру.

В следующем туре 1 октября "Сити" отправится в гости к "Монако", а неаполитанцы примут лиссабонский "Спортинг".