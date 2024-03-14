Футбольный клуб в Казахстане могут закрыть

Футбольный клуб "Аксу", который в этом сезоне мог выступить в казахстанской премьер-лиге, оказался в непростом положении, передают Vesti.kz.

Ранее телеграм-канал Серый CARDINAL проинформировал, что павлодарской команде выдали сертификат на участие во второй лиге Казахстана. А теперь этот же источник привел другие подробности:

"Вылет "Аксу" во вторую лигу повлечет за собой фатальные последствия... Начнем с того, что клуб выиграл тендер на 1 миллиард тенге. В эту сумму входит содержание команды и футбольного центра. ФЦ есть только у "Аксу". "Иртыш" и "Экибастуз" таким ресурсом пока не обладают. В случае перевода во вторую лигу местное управление физкультуры и спорта вынуждено будет отменить итоги конкурса, так как техспецификация была подготовлена под первую лигу. А выяснять потом отношения с антикором никому из чиновников не хочется. Если отменят итоги конкурса, то "Аксу" окажется на грани катастрофы. Будет распущен футбольный центр, потому что тренерам нечем станет платить заработную плату. Скорее всего, будет распущена и основная команда "Аксу". Речь идет о десятках футболистов, тренеров, специалистов, сотнях детей и их родителей. В общем, ситуация крайне непростая. По итогу не исключено банкротство некогда участника КПЛ".

Напомним, "Аксу" по итогам прошлого сезона вылетел в первую лигу. Однако в межсезонье команде позволили вернуться в премьер-лигу и заменить атакентский "Мактаарал", который отстранили от участия в чемпионате за несоответствие минимальным требованиям по лицензированию. Перед новым сезоном в КПЛ руководство павлодарского клуба отказалась от участия в высшем дивизионе из-за финансовых затруднений.