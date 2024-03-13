Казахстанский клуб могут понизить в лиге

Футбольный клуб "Аксу" из Павлодара могут исключить из первой лиги Казахстана, передают Vesti.kz со ссылкой на телеграм-канал Серый CARDINAL.

"И все-таки Вторая... Злоключения ФК "Аксу" продолжаются. После вылета из КПЛ и качелей с "заходом-выходом" в Премьер-лигу на павлодарский клуб обрушилась новая напасть. Теперь органы сертификации и лицензирования КФФ посчитали, что "Аксу" не готов играть даже в Первой Лиге и выдали сертификат на участие во Второй.

Там, к слову, уже имеется "Иртыш". Пока неясна позиция руководства клуба, какие действия они будут предпринимать. Но в любом случае финал этой истории не за горами", - пишет источник.

Напомним, "Аксу" по итогам прошлого сезона вылетел в первую лигу. Однако в межсезонье команде позволили вернуться в премьер-лигу и заменить атакентский "Мактаарал", который отстранили от участия в чемпионате за несоответствие минимальным требованиям по лицензированию. Перед новым сезоном в КПЛ руководство павлодарского клуба отказалась от участия в высшем дивизионе из-за финансовых затруднений.