Футбольный клуб "Астана" получит дополнительное финансирование. Об этом на брифинге, прошедшем сегодня, 14 мая, рассказал председатель Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК Серик Сапиев. Также функционер объяснил причины этого решения и назвал команды, которые будут иметь привилегии.

- В данный момент рассматривается вопрос финансирования велокоманды, баскетбольного и футбольного клубов "Астана", а также хоккейного клуба "Барыс". Мы знаем, что у клубов есть свои обязательства, которые они должны выполнить перед международными организациями. Перед своими спортсменами. Это делается потому, что эти команды выступают на международном уровне и поднимают флаг Казахстана. Сейчас нет точных данных по бюджету - это рассматривается, - отметил Сапиев.

- То есть, вероятно, будет дополнительное финансирование из "Самрук Казына"?

- Я полагаю, что да.

Отметим, что все вышеперечисленные столичные команды входили в президентский клуб "Астана", который был ликвидирован в прошлом году. Он просуществовал с 2012 года.

Министр культуры и спорта прокомментировала уход Карлссона из сборной Казахстана и сделала прогноз на ЧМ

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!