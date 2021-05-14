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Министр культуры и спорта прокомментировала уход Карлссона из сборной Казахстана и сделала прогноз на ЧМ

Она объяснила свое заявление.

Министр культуры и спорта прокомментировала уход Карлссона из сборной Казахстана и сделала прогноз на ЧМ
Фото: olympic.kz
Новости спорта Хоккей
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Сборная Казахстана по хоккею имеет хорошие шансы выйти в плей-офф чемпионата мира, который пройдет в Латвии. Такое мнение в ходе брифинга, прошедшего сегодня, 14 мая, выразила министр культуры и спорта Актоты Раимкулова, передает корреспондент Vesti.kz. Также она прокомментировала уход голкипера "Барыса" Хенрика Карлссона из расположения национальной команды.

- Наша сборная на групповом этапе сыграет семь игр. По одной игре с каждой командой, которая участвует в ЧМ. В групповом этапе 16 команд, разбитых на две группы. Суперзадача "Барыса" (имеется в виду сборная Казахстана. - Прим. ред.) выйти в плей-офф в составе четырех команд. Сыграть на высшем уровне. Есть все шансы, чтобы наш "Барыс" (имеется в виду сборная Казахстана. - Прим. ред.) прошел в этот плей-офф. Будем болеть за нее. Есть все шансы, чтобы мы прошли в плей-офф, - отметила Раимкулова.

- Почему Вы считаете, что сборная пройдет в плей-офф?

- Совершенствование профессиональной формы спортсменов на постоянной основе проводится. На сегодняшний день команда готова хорошо. Конечно, бывают вопросы удачи, физическая форма не соответствует. Однако мы надеемся, что на этом чемпионате мира наша сборная команда покажет хорошие результаты.

- Недавно голкипер сборной Казахстана Карлссон отказался играть на ЧМ после того, как не подписал новый контракт с "Барысом"

- Существуют правила, которые регулируют работу легионеров в тех или иных командах. Каждый год сокращается количество легионеров, которые одновременно находятся на площадке. Я могу уверить, что есть тенденция к сокращению.

Между тем о ситуации с Карлссоном подробнее высказался председатель Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК Серик Сапиев.

"Согласно международным правилам, у нас есть определенное число допуска легионеров. Все, кто играют за сборную Казахстана, являются гражданами страны. Поэтому вопрос о том, что кто-то расстроился и не приехал играть за сборную, является вопросом индивидуального характера. Такие случаи должны рассматривать индивидуально", - подчеркнул Сапиев.

Напомним, что Казахстан стартует на ЧМ матчем с Латвией 22 мая. Далее подопечные Юрия Михайлиса сыграют с Финляндией (23 мая), США (25 мая), Германией (26 мая), Канадой (28 мая), Италией (29 мая) и Норвегией (31 мая). Для выхода в 1/4 финала нужно попасть в четверку сильнейших группы.

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Метки:
Сборная РК по хоккею Барыс в КХЛ КХЛ

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