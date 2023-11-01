Европейский клуб Оразова стал Интернет-мемом. Все из-за казахстанских болельщиков

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Новости спорта Футбол
Сегодня 13:25
©ФК "Копер"

25-летний полузащитник сборной Казахстана Рамазан Оразов уже два месяца выступает в чемпионате Словении в составе "Копера". Его команда находится на втором месте в первенстве, а сам хавбек открыл счет своим голам за клуб в прошлом матче. Казахстанские болельщики очень внимательно следят за выступлениями своего соотечественника, а сам "Копер", в определенной степени, стал Интернет-мемом в соцсетях. Почему - рассказываем в материале Vesti.kz.

Никакого неуважения со стороны пользователей соцсетей по отношению к словенскому клубу с 68-летней историей нет. Но есть любопытный факт: Instagram-аккаунт "Копера" с аудиторией 9,6 тысячи подписчиков целиком "оккупировали" казахстанские пользователи. Активностей со стороны словенских болельщиков там практически нет, и они, судя по всему, предпочитают Facebook для обсуждения матчей своей команды.

Поэтому казахстанцы чувствуют себя в Instagram-аккаунте "Копера" полноправными хозяевами. И практически под каждым постом можно найти много забавных комментариев относительно этого:

"Публикуйте посты только если Оразов забивает или отдает ассист😂".

"Почему не пишите на казахском? Кажется, только нам нужен "Копер".

"Если нет фото Оразова, то не хочу ставить лайк".

"У "Копера" есть хоть один словенский болельщик? Здесь же только казахи😂".

"Админ, отдай этот аккаунт казахам, ведь здесь нет никого из Словении. Если что, присоединим "Копер" к КПЛ, все равно нет болельщиков".

"Кажется, Instagram этого клуба подняли казахи 😄 Они тоже, поняв это, начали добавлять фото Оразова к каждому посту", - пишут казахстанские болельщики.

Зайдя на страничку "Копера", можно невооруженным глазом заметить, что словенских пользователей среди многочисленных комментариев под постами практически нет. Трансфер Оразова в десятки, если не в сотни раз, поднял активность клубного аккаунта. 

Так что, как минимум в этом "Копер" уже выиграл от трансфера казахстанца. Теперь в клубе ждут еще больше голевых действий от одного из лидеров национальной сборной.

Напомним, что с начала года Оразов успел поиграть на родине за "Аксу" и "Тобол", после чего перебрался в "Копер". Это уже третий зарубежный клуб в карьере казахстанца. Ранее он выступал за латвийский "Даугавпилс" и российскую "Чайку".

В восьми матчах за новую команду Рамазан забил один гол и заработал два предупреждения. Следующий матч его клуб проведет в субботу, 4 ноября, в гостях с аутсайдерами чемпионата Словении "Рогашкой".

Метки:
Футбол Сборная РК по футболу Оразов Рамазан Казахстан Словения Аксу ФК Тобол ФК

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