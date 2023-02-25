"Это очевидно". Главный тренер "Ордабасы" назвал причину поражения от "Астаны" в Суперкубке Казахстана

Новости спорта Футбол
Сегодня 17:33
©Vesti.kz, Турар Казангапов

Шымкентскому "Ордабасы" не удалось начать новый сезон с победы. В матче за Суперкубок Казахстана команда потерпела поражение. Наставник южан Александр Седнев подвел итоги встречи, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча, прошедшая на "Астана Арене", завершилась победой "Астаны" со счетом 2:1. Единственный гол в составе проигравших забил вернувшийся в стан команды этой зимой Еркебулан Тунгышбаев

- Поздравляю с победой "Астану". Очень напряженный матч. Может быть, не очень тактичный, но начало сезона сказалось на игроках. Они сделали все, что смогли. К сожалению, много моментов не удалось реализовать. 

- На сборах немаловажная роль в созидании была у Бауыржана Исламхана. Сегодня чувствовалось, что его не хватало?

- Знаете, говорить об этом в сослагательном наклонении не стал бы. Но он ключевой игрок для нас, это очевидно.

- Было заметно, что команда еще сырая. Вы видите, в каком направлении нужно двигаться дальше?

- Бросается в глаза, что мы еще не совсем готовы функционально. Я очень боялся за наше состояние, что в конце просядем. Но игроки нашли внутренний резерв, все же у нас много опытных игроков с внутренним стержнем. Я бы не сказал (что команда сырая). Мы еще не можем определиться с нашей стратегией, но виновато наше физическое состояние. 

- Кажется, "Ордабасы" не хватает вингеров...

- Вам, наверное, виднее.

Отметим, что "Астана" завоевала Суперкубок Казахстана в рекордный, шестой раз. Для "Ордабасы" это мог бы быть второй триумф в рамках этого турнира. 

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Метки:
Футбол Суперкубок Казахстана Астана ФК Ордабасы ФК

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