Бывший полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич призвал президента мадридского "Реала" Флорентино Переса продлить контракт с Лукой Модричем. В своем эмоциональном обращении он подчеркнул, насколько важен хорватский футболист не только для клуба, но и для всего мирового футбола, передают Vesti.kz.

"Флорентино, надеюсь, вы меня услышите: продлите его контракт немедленно! Это нужно не только "Реалу", но и всем нам, любителям игры. Лука необходим Ла Лиге, Лиге чемпионов, да и всему футболу в целом. И я искренне верю, что он сможет сыграть за Хорватию на чемпионате мира 2026 года", — заявил Ракитич в интервью Marca.

Иван также отметил уникальность Модрича как игрока:

"Мы играли вместе и против друг друга, и я всегда говорил ему: он тот, против кого хочется соревноваться. Против таких игроков интересно играть, независимо от их возраста. Лука — пример мастерства, трудолюбия и страсти к футболу. Он выиграл все, включая "Золотой мяч", и, несмотря на свои достижения, продолжает выкладываться на максимум в каждом матче и на каждой тренировке".



В нынешнем сезоне Модрич сыграл 28 матчей за "Реал", отметившись двумя голами и четырьмя результативными передачами. Но дело не только в его статистике, считает Ракитич.

Экс-игрок "Барселоны" выразил надежду, что болельщики еще долго смогут наслаждаться игрой Модрича, ведь такие игроки, по его словам, объединяют весь футбольный мир:

"Луку любят все — хорваты, испанцы, немцы, болельщики "Севильи", "Атлетика"... Он тот, кто заставляет восхищаться футболом".

В составе "Реала" Модрич завоевал 28 трофеев: четыре чемпионата Испании, два Кубка Испании, пять Суперкубков Испании, шесть раз выигрывал Лигу чемпионов, пять Суперкубков Европы, пять клубных чемпионатов мира и Межконтинентальный кубок.