Двойным камбэком завершился первый матч Бразилии на ЧМ по футболу

Молодёжные сборные Бразилии и Мексики (U-20) не смогли выявить сильнейшего в стартовом туре группового этапа чемпионата мира-2025 по футболу, проходящего в Чили, передают Vesti.kz.
Встреча завершилась со счётом 2:2. В ходе игры каждая из команд была в роли отыгрывающейся стороны, но все же сумела избежать поражения.
В составе бразильцев голы забили Рафаэл Коутиньо (21-й минута) и Луиги (76-я). У мексиканцев отличились Алексей Домингес (10-я) и Диего Очоа (86-я).
Турнирная таблица после 1-го тура
Марокко - 3 очка
Бразилия - 1
Мексика - 1
Испания - 0
Чемпионат мира среди молодёжных команд проходит в Чили с 27 сентября по 19 октября.