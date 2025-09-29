Двойным камбэком завершился первый матч Бразилии на ЧМ по футболу

Молодёжные сборные Бразилии и Мексики (U-20) не смогли выявить сильнейшего в стартовом туре группового этапа чемпионата мира-2025 по футболу, проходящего в Чили, передают Vesti.kz.

Встреча завершилась со счётом 2:2. В ходе игры каждая из команд была в роли отыгрывающейся стороны, но все же сумела избежать поражения.

В составе бразильцев голы забили Рафаэл Коутиньо (21-й минута) и Луиги (76-я). У мексиканцев отличились Алексей Домингес (10-я) и Диего Очоа (86-я).

В квартете С также выступают команды Испании и Марокко, их матч завершился сенсацией, подробности - тут.

Турнирная таблица после 1-го тура

Марокко - 3 очка

Бразилия - 1

Мексика - 1

Испания - 0

Чемпионат мира среди молодёжных команд проходит в Чили с 27 сентября по 19 октября.