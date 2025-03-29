Двойным камбэком закончился матч с участием Покатилова в Азербайджане

В матче 28-го тура чемпионата Азербайджана встретились "Сумгаит" и "Сабах". В составе гостей в стартовом составе вышел казахстанский голкипер Стас Покатилов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Сумгаите завершилась результативной ничьей - 3:3. В составе гостей дубль оформил узбекский полузащитник Умарали Рахмоналиев (6', 71'), а победный гол забил Теллур Муталлимов (78'). У хозяев же отметились Роналдо Васкес (18'), экс-нападающий "Ордабасы" Бобур Абдухоликов (46') и Момо Янсане (88').

Получается, что первыми забили гости, а следующие два гола оформили уже хозяева. Но затем случился камбэк в исполниии "Сабаха" - команда Покатилова забила еще дважды и была близка к победе. Однако на последних минутах хозяева спаслись и вырвали ничью.

Теперь в активе бакинцев 36 очков и пятое место в турнирной таблице. Что касается "Сумгаита", то команда идет судьмой с 29 баллами.

Отметим, что 32-летний Покатилов перебрался в "Сабах" в январе этого года. Это был девятый матч казахстанца за клуб, в трех из которых он отстоял на ноль.

Напомним, что последний матч за сборную Казахстана Покатилов пропустил по неспортивным причинам.

Камбэк случился в матче чемпионата Польши с участием Жукова