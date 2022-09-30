"Челси" согласовал контракт с лучшим игроком Бундеслиги

Лондонский "Челси" работает над трансфером форварда "РБ Лейпциг" Кристофера Нкунку, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Twitter-аккаунт журналиста Николы Скиры.

Лондонцы уже согласовали условия личного контракта с 24-летним игроком сборной Франции.

В июне Нкунку продлил соглашение с "Лейпцигом" до 2026 года, в нем прописаны отступные в размере 60 миллионов евро. "Аристократы" намерены приобрести футболиста в следующее летнее трансферное окно.

Напомним, что в прошлом сезоне нападающий был признан лучшим игроком в Германии, по версии Kicker.

Нкунку начинал карьеру в "Пари Сен-Жермен", откуда ушел в "Лейпциг" в 2019 году, сумма сделки составила 15 миллионов евро. Вызывался в юношескую и молодежную сборные Франции, а за главную национальную команду страны начал играть только с этого года.