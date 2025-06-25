"Барселона" продала 20-летнего таланта: подробности сделки

Центральный защитник "Барселоны" Сержи Домингес стал игроком загребского "Динамо", передают Vesti.kz.

Как сообщает журналист Маттео Моретто, сделка была завершена сегодня: каталонский клуб получит за футболиста 1,2 миллиона фиксированного платежа, а также 20 процентов от его возможной будущей продажи. Кроме того, "сине-гранатовые" сохранили за собой право приоритетного выкупа в случае следующего трансфера игрока.

В текущем сезоне 20-летний воспитанник "Барсы" получил шанс проявить себя под руководством нового главного тренера команды - немца Ханси Флика. Домингес успел провести три матча в Ла Лиге и дважды выйти на поле в Лиге чемпионов.

Помимо прочего, Сержи вместе с молодежкой каталонцев добился уникального достижения. Под руководством Жулиано Беллетти коллектив стал обладателем требла, выиграв юношеские турниры чемпионата Испании, Кубка Короля и Лигу чемпионов.

Однако в клубе решили расстаться с молодым талантом. Ранее спортивный директор "Барселоны" Деку подчеркивал, что центр обороны команды испытывает переизбыток исполнителей и требует "разгрузки".

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