Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти оказался в центре трансферных слухов. По информации журналиста DAZN Орацио Аккомандо, римская "Рома" активно работает над тем, чтобы пригласить итальянского специалиста уже летом, передают Vesti.kz.

Анчелотти провел восемь лет своей карьеры в "Роме" как игрок, сыграв 227 матчей, отметившись 16 голами и 8 результативными передачами. Однако на тренерском мостике "волков" он пока не работал.

Нынешний тренер "Ромы" Клаудио Раньери ранее объявил, что завершит тренерскую карьеру по окончании сезона. В связи с этим руководство клуба активно ищет нового наставника и видит в Анчелотти идеального кандидата.

Несмотря на то, что контракт Анчелотти с "Реалом" рассчитан до 2026 года,, что 65-летний специалист может покинуть клуб следующим летом.

Для "Ромы" это стало бы настоящей удачей: Анчелотти - один из самых титулованных тренеров в истории футбола и единственный, кто пять раз выигрывал Лигу чемпионов.

Убедить его вернуться в Серию А будет непросто, но руководство "Ромы" готово приложить максимум усилий.



Ситуация становится еще интереснее на фоне тренерских перестановок в римском клубе.

В этом сезоне "Рома" уже дважды меняла тренеров: Даниэле Де Росси и Иван Юрич покинули свои посты из-за неудовлетворительных результатов. На данный момент команду возглавляет Раньери, но будущее команды остается неопределенным.

Если "Роме" удастся убедить Анчелотти, это станет не только громким событием для клуба, но и важным шагом в возвращении команды на вершину итальянского футбола. Пока переговоры продолжаются, остается только ждать, оправдаются ли амбиции римского клуба.



Напомним, что итальянца в "Реале" может заменить немецкий специалист Юрген Клопп, работавший ранее с английским "Ливерпулем".

Кроме того, источники утверждают, что список потенциальных преемников уже готов. В него входят такие имена, как Унаи Эмери, Андони Ираола, Жозе Моуриньо и Хаби Алонсо. Однако Клопп остается главным фаворитом.