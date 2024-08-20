В Алматы избили судью на футбольном матче: полиция сделала заявление

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Сегодня 14:23
©Скриншот видео: YouTube-канал J-LIGA

Департамент полиции Алматы продолжает производство по уголовному делу о нападении на судью во время матча любительской J-лиги между командами "Пионер" и "Эрик-сон", передает Vesti.kz.

Инцидент произошел накануне. В ходе него, несколько игроков "Пионера" окружили арбитра на трибунах и начали избивать его. Этот эпизод попал на видео. Сам судья зафиксировал побои и решил подать заявление в полицию.

"Департамент полиции города Алматы сообщает, что данный факт был выявлен в ходе мониторинга социальных сетей. В настоящее время по факту хулиганства управлением полиции Турксибского района возбуждено уголовное дело.

Обстоятельства устанавливаются", - ответили в пресс-службе департамента полиции города Алматы на запрос портала Tengri Sport.

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