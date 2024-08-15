Футбольные клубы "Кайрат" и "Зенит" проведут товарищеский матч в Алматы, передают Vesti.kz.

По информации пресс-службы казахстанской команды, встреча состоится 8 сентября на Центральном стадионе и начнется в 19:00 по местному времени.

Игра приурочена к 70-летию "Кайрата".



В октябре 2023 года команды уже встречались в Алматы, и тогда матч завершился вничью - 2:2.

Напомним, что за "Зенит" выступает защитник сборной Казахстана Нуралы Алип, который в 2022 году был арендован у "Кайрата". Позже российский клуб выкупил на него права за два миллиона евро (данные Transfermarkt).

"Кайрат" занимает второе место в таблице казахстанской премьер-лиги (КПЛ), набрав 28 очков в 15 матчах. Команду возглавляет экс-форвард санкт-петербургского клуба Александр Кержаков.

"Зенит" лидирует в российской премьер-лиге (РПЛ), имея в активе 12 очков после четырех туров.